«Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

13:58 | 14.07.2020

«Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» с предложением сменить команду менеджеров компании, сообщает пресс-служба.



«Мы обратились к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», — говорится в заявлении.



Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива на норильской ТЭЦ-3, почти в 148 млрд рублей.

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