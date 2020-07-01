В Сирии в результате взрыва придорожного фугаса были ранены российские военные

13:51 | 14.07.2020

В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР. В результате взрыва повреждены бронетранспортёр российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые, отмечает russian.rt.com. В Центре по примирению сторон заявили, что угрозы жизни пострадавших нет.

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