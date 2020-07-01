Россия и мир
13:42 | 14.07.2020
Доходы России от экспорта золота впервые с 1994 года превысили выручку от продажи газа
Так, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов. Поставки голубого топлива за аналогичный период принесли «Газпрому», обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов. По данным ЦБ, это минимальное значение за квартал с 2002 года, сообщает РИА «Новости».
© «Вечерние ведомости»
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