13:42 | 14.07.2020

Доходы России от экспорта золота впервые с 1994 года превысили выручку от продажи газа за рубеж, следует из данных статистики ЦБ РФ и Федеральной таможенной службы (ФТС). Это произошло из-за резкого падения мирового спроса на газ и роста спроса на драгметалл, передает Вести.ру. В апреле мировые цены на золото обновили максимум с ноября 2012 года и достигли $1741 за тройскую унцию.



Так, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов. Поставки голубого топлива за аналогичный период принесли «Газпрому», обладающему монополией на экспорт трубопроводного сырья, 2,4 миллиарда долларов. По данным ЦБ, это минимальное значение за квартал с 2002 года, сообщает РИА «Новости».

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