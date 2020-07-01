16:56 | 13.07.2020

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Трутнев заявил, что работа руководства Хабаровского края плохо организована, передает russian.rt.com.



«Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть все на это основания. У меня есть с кем сравнивать», - сказал Трутнев. Так, он считает, что Хабаровский край привлекает недостаточно инвестиций – за годы его работы это 20 миллиардов из 1,2 триллиона рублей, поступивших на Дальний Восток.



Трутнев прибыл в Хабаровск в воскресенье, 12 июля, во время акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала.

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