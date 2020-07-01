Россия и мир
16:52 | 13.07.2020
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс», — заявил Путин.
Он поручил правительству и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину уделить этому направлению особое внимание.
© «Вечерние ведомости»
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