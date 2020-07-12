Суд оштрафовал главного редактора сайта «Царьград» на 120 тысяч рублей

11:39 | 13.07.2020

Суд оштрафовал главного редактора сайта «Царьград» Дарью Токареву на 120 тысяч рублей. Она привлечена к ответственности по статье о распространение фейковой информации о коронавирусе, передает «Эхо Москвы».



На Токареву составили два административных протокола о злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), по обоим из них ее оштрафовали на 60 тысяч рублей.



Материалы были опубликованы на сайте «Царьграда» 25 и 26 марта, и позже удалены. О каких именно статьях идет речь, неизвестно, сообщает ТК «Дождь».

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