В Японии в результате вызванных ливнями наводнений и оползней погибли 72 человека

11:23 | 13.07.2020

Число жертв наводнений в Японии достигло 72, идет поиск еще 13 человек, пропавших без вести, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что в 21 префектуре Японии, главным образом на острове Кюсю, в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней пострадали почти 14 тыс. домов.



Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал оказать всестороннюю помощь со стороны правительства, чтобы помочь пострадавшим от стихийных бедствий префектурам восстановиться.

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