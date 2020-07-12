На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

11:12 | 13.07.2020

Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива, сообщает пресс-служба районной администрации.



Как передает РИА «Новости», в воскресенье при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе этого поселка, произошла разгерметизация трубы. В результате ЧП разлилось авиационное топливо. Уточняется, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м.

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