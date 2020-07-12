Министерства обороны Азербайджана и Армении заявили о новых обстрелах на границе

10:56 | 13.07.2020

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о новых обстрелах на границе. При этом ответственность стороны возлагают друг на друга, передает iz.ru.



«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжая огонь в направлении армянских позиций», — сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана также сообщило о продолжении боев на границе в ночь на 13 июля, сообщает РБК.



Напомним, столкновения начались 12 июля в Товузском районе на границе двух стран. По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны заверило, что азербайджанские силы попытались захватить опорный пункт.



Как сообщают в Баку, в результате обстрела погибли трое азербайджанских военных. В Ереване уточнили, что с их стороны пострадавших нет.

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