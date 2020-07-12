Ученые заявили, что иммунитет к коронавирусу у переболевших резко снижается за три месяца

09:55 | 13.07.2020

Фото: dontimes.ru

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенёсших заражение этой инфекцией, резко снижается всего за три месяца. Такое заявление сделали ученые Королевского колледжа Лондона.



Как сообщили ученые, спустя три месяца сильный иммунитет к инфекции сохранился только у 17% участников исследования. Всего в исследовании поучаствовали более 90 пациентов и медработников двух лондонских больниц.



Специалисты выяснили, что максимальное количество антител к коронавирусу было обнаружено у пациентов спустя 3 недели после появления симптомов, а всего через 3 месяца только у 17% участников исследования остался сильный иммунитет к инфекции.



По итогу исследования ведущий автор Кэти Дорес заявила, что единовременное вакцинирование также может быть неэффективным:



«Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно", - приводит слова ученого газета The Guardian.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»