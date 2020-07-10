Минкомсвязи подготовило неприятный «сюрприз» для участников IT-отрасли

21:16 | 11.07.2020

фОТО: digital.gov.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило очередной неприятный «сюрприз» для участников IT-отрасли. Ведомство выступило инициатором внесения поправок в ФЗ «О связи», согласно которым операторы связи будут обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений пользователей в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий.



Аналогичные нормы были прописаны в скандально известном «пакете Яровой» (ФЗ «О противодействии терроризму»), но их реализацию пока отсрочили до 2023 года. Теперь же Минкомсвязи пытается еще на стадии обсуждения поправок добавить их в ФЗ «О связи», что расходится с недавними поручениями Президента России Владимира Путина, который дал указание правительству обеспечить недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов и включить в строительные нормы современную инфраструктуру широкополосного доступа.



По мнению участников IT-рынка, реализация предложений Минкомсвязи в настоящее время приведет к тому, что большинство региональных операторов будут вынуждены прекратить свою деятельность, а федеральные игроки попросту не вытянут всю нагрузку. Между тем, отрасль связи, как показали последние месяцы, является жизненной важной в условиях пандемии коронавирусной инфекции.



Учитывая, что ограничительные меры могут продлиться еще несколько месяцев, а ученые заявляет о возможной второй волне пандемии, инициатива Минкомсвязи грозит катастрофой для операторов связи, которые, несмотря на увеличившиеся затраты, не поднимали тарифы в условиях кризиса и обеспечивали бесперебойную связь во время дистанционного обучения студентов и школьников, сообщает Уральская ассоциация операторов связи.



«Перед голосованием по поправкам в Конституцию операторам связи было разослано письмо от Роскомнадзора с просьбой обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование сетей связи, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе государственной автоматизированной системы «Выборы», организации видеонаблюдения, трансляции изображения с участков. Со своей стороны операторы связи просьбу выполнили, обошлось без сбоев, но где гарантия, что в кризисных условиях, вызванных расходами на реализацию поправок Минкомсвязи, удастся обеспечить безупречную работу и дальше?», – недоумевают члены УралАОС.

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