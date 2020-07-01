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16:16 | 9.07.2020

Власти РФ подняли зарплату полицейским Москвы и Петербурга на шесть тысяч

Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, передает rg.ru. Надбавка к окладу, согласно документу, будет ежемесячной и составит в среднем 6 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Мишустиным.

© «Вечерние ведомости»

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