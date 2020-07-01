Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов

15:55 | 9.07.2020

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году. Соответствующая запись появилась в базе данных, размещенной на интернет-портале ведомства. Причины такого решения не уточняются.



Отмечается, что Аркадий Бабченко не раз в своих статьях критиковал российские власти. В феврале 2017 года журналист вместе с семьей покинул Россию в связи с угрозами, которые поступали ему и его близким.

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