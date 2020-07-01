В Роспотребнадзоре предложили возобновить полеты в 9 стран Европы, Китай и Вьетнам

15:49 | 9.07.2020

В Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения, сообщает «Интерфакс». В перечень включили Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.



В Министерстве транспорта России при этом добавили, что ведомство пока не получало от Роспотребнадзора список стран для международного авиасообщения.



Как напоминает РБК, российское правительство 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса.

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