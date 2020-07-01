В Москве с 13 июля отменяются обязательный масочный режим

15:41 | 9.07.2020

Ношение масок на улице с 13 июля становится не обязательным и носит рекомендательный характер, говорится в указе мэра Москвы Собянина. При этом обязательный масочный и перчаточный режим сохранится в транспорте, магазинах и иных общественных местах города. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования, добавил Собянин.



Напомним, обязательное ношение масок и перчаток в Москве в общественных местах и транспорте было введено с 12 мая.

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