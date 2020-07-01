Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за ареста Фургала

15:37 | 9.07.2020

Лидер партии ЛПДР Владимир Жириновский заявил, что фракция в Госдуме может сложить свои полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает ren.tv. «Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал Жириновский.



Кроме того, Жириновский заявил, что Фургал никогда не будет исключен из партии ЛДПР. «Мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим», — сказал он.



Жириновский также предположил, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, его успехами на посту и партийной принадлежностью.



Как напоминает lenta.ru, Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

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