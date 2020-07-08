В Атлантическом океане затопят грузовое судно с тысячами легковых машин на борту

12:37 | 9.07.2020

Грузовое судно MV Golden Ray, которое опрокинулось на бок в Атлантическом океане осенью прошлого года, решили затопить. Для этого спасателям потребуется распилить корпус корабля.



MV Golden Ray осенью прошлого года вышел из порта американского Брансуика и направился в сторону Балтимора, но в какой-то момент судно перевернулось на бок и загорелось. В этот момент на корабле находилось 4,2 тыс. новых машин марок Hyundai и Kia.



Отмечается, что во все машины перед отправкой залили технические жидкости. Кроме того, баки самого корабля были заправлены тысячами галлонов топлива. Поскольку спасательная операция заключается в разрезании корпуса корабля, большое количество воспламеняющихся веществ на борту может привести к возгоранию.



В итоге спасатели разработали специальную операцию по захоронению судна, чтобы оно как можно меньше навредило окружающей среде. Корпус корабля разрежут специальной цепью, после чего обломки судна поднимут и перезахоронят в океане.

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