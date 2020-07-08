В Литве запретили трансляцию пяти каналов российской сети Russia Today

12:31 | 9.07.2020

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию в стране пяти каналов российского RT из-за его связи с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза. Об этом BNS сообщил глава комиссии Мантас Мартишюс.



«Это господин Киселев — он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас и в Литве», — добавил господин Мартишюс.



Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и заявила, что Дмитрий Киселев к Russia Today никакого отношения не имеет. На прошлой неделе RT попал под аналогичный запрет в Латвии, напоминает «Эхо Москвы».

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