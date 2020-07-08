Задержанного по делу об убийствах хабаровского губернатора Сергея Фургала доставили в Москву

12:21 | 9.07.2020

Хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по делу об убийствах бизнесменов, доставили в Москву.



Как напоминает РБК, Фургала задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. По словам официального представителя Следственного комитета Петренко, речь идет о расследовании многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.



Меру пресечения Фургалу изберет московский суд.

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