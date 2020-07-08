Венесуэльские военные сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

12:11 | 9.07.2020

Неопознанный самолет с бортовым номером США сбили 8 июля венесуэльские военные. Об этом в Twitter сообщило стратегическое командование ВС Венесуэлы (CEOFANB).



Сообщение сопровождают снимки горящего сбитого судна, на киле которого хорошо сохранен номер N339AV. Согласно данным сервиса Flightradar, речь о самолете марки Hawker 800, принадлежащем частному лицу. Другие подробности об экипаже или грузе самолета не приводятся.

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