В Общественной палате предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

12:03 | 9.07.2020

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Письмо с инициативой он направил министру транспорта Дитриху, передает RT.



В письме он объяснил, что запрет на продажу алкоголя в поездах существует и сегодня. Однако пассажиры пользуются возможностью покупки спиртного в вагонах-ресторанах, после чего устраивают пьяные дебоши и мешают попутчикам.



При этом, как отметил Хамзаев, необходимо усилить контроль и за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкоголь, приобретённый заранее.



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