Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец стал жертвой иностранных спецслужб

11:49 | 9.07.2020

Глава Чечни Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец стал жертвой «спецслужб, работающих против России и него лично», передает РБК.



Он рассказал о своем видении работы иностранных спецслужб: «продажные глашатаи получают плату за свою работу (...), а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". И все это под маской идеалов человечества, демократии».



Ранее представитель австрийской полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Подозреваемый - также гражданин России - задержан. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый - выходцы из Чечни, сообщает lenta.ru.

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