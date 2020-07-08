Силовики пришли с обысками к сотрудникам «Открытой России» и депутату Юлии Галяминой

11:42 | 9.07.2020

Сотрудники полиции проводят обыски в квартире муниципального депутата Юлии Галяминой. «Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел отрывать, но полиция пригрозила взломать дверь», — написала Галямина в твиттере. Кроме того, силовики пришли к координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, а также к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову.



Пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин сообщил «Медиазоне», что обыски у Простакова, Усмановой и Горелик проходят в рамках дела ЮКОСа.

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