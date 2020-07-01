Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался дать подписку о неразглашении тайны следствия

15:36 | 8.07.2020

Защита подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат журналиста Иван Павлов.



«Вчера у нас попытались отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, но мы не дали. Только подписку о неразглашении государственной тайны, только государственной тайны, но мы и так не видели в деле государственной тайны», — сказал он в эфире «Эха Москвы».



Он также обратил внимание, что в суде защита не увидела доказательств факта передачи засекреченных данных зарубежной организации, а также в деле нет заключения экспертов о том, что переданные материалы составляют гостайну. Защите и суду документы о какой-либо криминальной деятельности не показали, утверждает юрист, передает «Интерфакс».



Кроме того, по словам адвоката, на допросе Иван Сафронов отказался от дачи каких-либо показаний. «Он сказал, что не готов работать с адвокатом по назначению. Своих адвокатов он встретил только в здании суда, когда его ввели. Причем следователь его лично затолкал в клетку», — добавил Павлов.



Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну.

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