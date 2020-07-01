В Японии 57 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями

15:28 | 8.07.2020

На юго-западном японском острове Кюсю 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.



Как сообщает телеканал NHK, 54 из этих жертв стихии обнаружены в префектуре Кумамото. Еще десять человек пропали без вести. При этом в префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести значатся шесть человек.



Напомним, ранее сообщалось, что ливневые дожди обрушились на остров Кюсю, расположенный на юго-западе Японии, где на территории префектуры Оита вышли из берегов две реки.

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