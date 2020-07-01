15:22 | 8.07.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Как напоминает РБК, Трамп неоднократно критиковал ВОЗ, утверждая, что та допустила ошибки, из-за чего распространился коронавирус. США также уведомили генсекретаря ООН о том, что через год перестанут входить в ВОЗ.



Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках, отмечает lenta.ru.

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