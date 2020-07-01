Служба безопасности Украины заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

15:17 | 8.07.2020

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, в течение шести лет курировал самопровозглашенную ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба России. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Задержанному инкриминируют создание террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СБУ.



В СБУ утверждают, что к ним в руки попали записи телефонных разговоров К. с фигурантами дела о сбитом малайзийском Boeing Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, а также записи других звонков, «которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ» за контроль над ДНР, передает lenta.ru.

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