Тимошенко заявила, что украинцев «жестоко обманули» на президентских выборах в 2019 году

13:20 | 8.07.2020

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что граждан страны «жестоко обманули» на президентских выборах весной 2019 года. По ее словам, Украина сегодня ничего не производит. Поэтому стране приходится все импортировать, включая овощи и фрукты, несмотря на «уникальную землю», на которой все это можно выращивать.



Тимошенко сообщила, что совместно со своей командой готовит антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации. «Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах», — добавила политик, передает lenta.ru.

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