Вирусологи и иммунологи назвали места с высоким риском заражения коронавирусом

13:17 | 8.07.2020

Вирусологи и иммунологи предупредили о сохраняющихся рисках заражения коронавирусом нового типа и назвали места, где вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая, сообщает «Известия».



На первом месте - плохо проветриваемые помещения. Вторую строчку рейтинга заняли очереди, общественный транспорт и другие места, где люди находятся близко друг к другу. Третье место оставили за собой бары, рестораны и караоке-клубы.



Кроме того, специалисты предупреждают об осторожности при посещении стоматолога, стадионов и кальянных.



Эксперты отметили, что ситуация усугубляется тем, что после ослабления ограничений люди расслабились и перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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