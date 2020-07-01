Стало известно о третьем случае в истории полного излечения от ВИЧ-инфекции

13:11 | 8.07.2020

Ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета. Об этом сообщает издание Science.



Как отмечается, им стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого называют Пациентом из Сан-Паулу. По информации издания, курс лечения уменьшил число вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не находили в его крови. При этом известно, что у большинства пациентов после окончания курса лечения вирусная нагрузка вновь возрастает через несколько недель.



До этого момента в мире было всего два случая полного излечения от ВИЧ — избавились от инфекции, как сообщалось, американец Тимоти Рэй Браун и «лондонский пациент», личность которого не раскрывается. Оба перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови, напоминает ren.tv.

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