В Королевском суде Лондона начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

12:54 | 8.07.2020

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа — ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака, передает gazeta.ru.



57-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» и 34-летняя артистка лично присутствовали на заседании, которое состоялась в Королевском суде Лондона. Разбирательство было связано с тем, что Херд, которая подала на развод в мае 2016-го, обвинила Деппа в домашнем насилии, а он ее и таблоид The Sun – в клевете.



В ходе заседания Депп рассказал целый ряд фактов, иллюстрирующих их бурную семейную жизнь с Эмбер. В частности, прочего актер вспомнил эпизод, случившийся в 2015 году, спустя всего несколько месяцев после свадьбы. Тогда между супругами произошла очередная ссора, в ходе которой Эмбер Херд бросила в Джонни Деппа бутылку водки. В результате один из осколков сильно поранил руку актера, лишив его кончика пальца.



Теперь он считает бывшую супругу «расчетливой женщиной-нарциссом, социопаткой, страдающей пограничным расстройством личности».



Ожидается, что суд по делу о клевете продлится около трех недель. Свидетелями по делу среди прочих выступят актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, бывшие возлюбленные Деппа.

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