Власти Китая назвали условие участия в переговорах США и России по ядерным вооружениям

12:34 | 8.07.2020

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями, передает russian.rt.com.



«Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос...», — заявил на брифинге Фу Цун. При этом по словам дипломата, Китай понимает, что «этого не произойдет».



Напомним, ранее Вашингтон пригласил Пекин принять участие в переговорах российской и американской сторон по контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня.

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