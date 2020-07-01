Россия и мир
12:20 | 8.07.2020
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 43 полицейских и 17 демонстрантов
Как передает iz.ru, в ходе массовых беспорядков протестующие прорвались в здание парламента. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Как напоминает РБК, накануне президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Так, помимо объявленных ранее требований носить маски во всех закрытых помещениях и транспорте, будут запрещены собрания более пяти человек. Также с пятницы по понедельник в стране будет введен комендантский час, пишет RT.
© «Вечерние ведомости»
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