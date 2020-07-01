Глава МВД Чехии отказался комментировать дело журналиста Ивана Сафронова

12:12 | 8.07.2020

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать дело советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого ФСБ подозревает в сотрудничестве с чешской спецслужбой. Об этом сообщает издание Denik N.



Как отмечает «Эхо Москвы», из материалов дела следует, что Сафронов был завербован по заданию США разведслужбами Чехии в 2012-м году и спустя 5 лет передал им секретные сведения.



Ранее ФСБ возбудила в отношении Ивана Сафронова уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Журналист не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

© «Вечерние ведомости»