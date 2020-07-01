12:06 | 8.07.2020

Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Волынец.



Она считает, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с получением страной независимости. По ее мнению, нужно назначить другую дату празднования Дня России. Самым подходящим днем для этого является 1 июля, указала она.



Ранее вице-спикер Госдумы Епифанова говорила, что 1 июля надо сделать выходным днем по аналогии с Днем Конституции, который в 1990-е годы и до 2005-го был праздничным нерабочим днем, отмечает lenta.ru.

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