В Китае 21 человек погиб в результате падения автобуса в водохранилище

16:49 | 7.07.2020

Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times. Известно, что в автобусе находились студенты. Инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь.







По данным издания, спасателям удалось вытащить из воды 36 человек. 21 погиб, еще 15 получили различные травмы.

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