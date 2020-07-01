В Крыму задержаны семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

16:41 | 7.07.2020

Семь исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в РФ) задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.



По данным силовиков, были задержаны три главаря и четыре активных участника. В пресс-службе крымского главка ФСБ сообщили, что члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

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