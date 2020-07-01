16:30 | 7.07.2020

Глава «Роскосмоса» Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова, которого ФСБ заподозрила в госизмене. По словам Рогозина, Сафронов не имел доступа к секретной информации, передает РБК.



Рогозин подчеркнул, что знал Сафронова как журналиста, который глубоко разбирается в материале для публикации в «Коммерсанте». Глава «Роскосмоса» также заметил, что не сомневается в высоком профессионализме журналиста и его личной порядочности, сообщает lenta.ru.



О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля. По данным ФСБ, он сотрудничал с одной из спецслужб НАТО и передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" РФ. Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ.

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