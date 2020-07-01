В Кремле анонсировали ответ на новые британские санкции по делу Магнитского

16:17 | 7.07.2020

Россия подготовит ответные меры на введенные Лондоном в связи с «поправкой Магнитского» санкции против граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК.



«Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», - заявил Песков.



6 июля Лондон ввел персональные санкции против председателя СКР Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. По заявлению британских властей, все люди из списка причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского. Россиянам из санкционного списка запрещен въезд в Великобританию до 31 декабря 2020 года. Санкции предусматривают также запрет на ведение бизнеса и заморозку активов.

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