Дворкович считает, что сейчас в России только начинается самый тяжелый период кризиса

16:10 | 7.07.2020

Сейчас в России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Такое мнение высказал председатель фонда «Сколково» Дворкович, передает lenta.ru.



«Я думаю, мы ещё не достигли дна, мы только вступаем в самый тяжёлый период кризиса. Это в большей степени касается малого и среднего бизнеса — там все проблемы ещё впереди», — заявил Дворкович.



При этом крупные компании, по мнению Дворковича, постепенно начнут наращивать производство к концу лета – началу осени, однако все еще будут очень далеки от докризисного состояния.

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