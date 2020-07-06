Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

12:15 | 7.07.2020

Россия утратила доверие к США как к контрагенту, и его придется заново восстанавливать. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Рябков, передает РИА Новости. «Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков.



Так он прокомментировал онлайн-переговоры стран — участниц Договора по открытому небу. Конференция была созвана из-за решения США выйти из соглашения.



В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора», сообщает gazeta.ru.

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