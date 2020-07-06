Минпромторг разрабатывает законопроект о послаблениях для продажи алкоголя

12:08 | 7.07.2020

Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает законопроект о послаблениях для продажи алкоголя, сообщает газета «Известия». Так в России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями, сообщили изданию источники, близкие к разработке инициативы. Законопроект наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях. Минпромторг планирует внести законопроект в правительство в третьем квартале 2020 года.

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