60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

11:56 | 7.07.2020

Большинство российских врачей (60%) не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а больше 50% из них считают данные по числу заболевших и умерших заниженными. Это следует из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» и «Левада-центром». Всего было опрошено 502 врача, сообщают «Ведомости».



Издание также отмечает, что доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди остальных россиян. По данным фонда «Общественное мнение», если в начале апреля официальной статистике доверяли около 59% респондентов, то в конце июня — не более 47%.

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