Японский финансист рассказал об устойчивости российской экономики при пандемии

11:42 | 7.07.2020

Российская экономика продемонстрировала устойчивость в условиях пандемии коронавируса. Страна обладает современными технологиями для преодоления кризисов, которые были сформированы за предыдущие годы. Об этом говорится в статье японского экономиста Юсукэ Оцубо, которая опубликована в издании JB Press.



По его словам, российская экономика, закаленная борьбой с западными санкциями, в условиях пандемии проявила неожиданную способность к сопротивлению. Экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть не нанесли ей удар такой мощи, который можно было ожидать, пишет Оцубо.



Автор отметил, что западные инвесторы также говорят о высокой устойчивости российской экономики к последствиям «коронакризиса», полагая, что в арсенале у властей остаётся ещё немало эффективных мер.

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