Губернатор Джорджии объявил чрезвычайное положение в Атланте на фоне массовых беспорядков

11:20 | 7.07.2020

Пресс-служба губернатора американского штата Джорджия Брайана Кемпа распространила заявление, в котором говорится, что глава региона принял решение объявить в понедельник чрезвычайное положение в городе Атланта на фоне непрекращающихся массовых беспорядков, передает MK.ru.



В указе отмечается, что в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой в Атланте пострадали 30 человек, пятеро из которых скончались.



Как напоминает РИА «Новости», протесты в Атланте возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании. Мужчина был пьян, оказал сопротивление, в результате полицейский его смертельно ранил. Прокуратура обвинила стража порядка по 11 статьям, включая убийство.

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