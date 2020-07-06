Власти США допустили блокировку китайского приложения TikTok на территории страны

11:14 | 7.07.2020

Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok, заявил госсекретарь США Майк Помпео.



«Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это», - сказал Помпео, отвечая на вопрос телеведущей о том, следует ли США рассмотреть возможность запрета работы китайских соцсетей, в том числе приложения TikTok, которое ранее уже запретили в Индии.



По его словам, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп в скором времени сделает официальное заявление по этому поводу.

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