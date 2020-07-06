44,6% россиян живут на доходы ниже 15 тысяч рублей

11:00 | 7.07.2020

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей стала больше с 38,1% до 44,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».



Больше всего граждан с таким доходом проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), в Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.



При этом каждый пятый из числа опрошенных сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России эпидемии коронавируса. Каждый десятый сообщил о полной потере заработка.

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