Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении к России ДНР и ЛНР

10:52 | 7.07.2020

Политическая партия «За правду», одним из лидеров которой является писатель Прилепин, призвала к проведению референдума по включению ДНР, ЛНР и Приднестровья в состав России.



Также партия призывает к присоединению к России по итогам референдумов Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов и построению полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и рублем в качестве единой валюты, сообщает РИА «Новости».



Партия Прилепина выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.



Как напоминает РБК, партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал ее и разрешил ей участвовать в выборах.

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