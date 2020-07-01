Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП России на 6%

16:10 | 6.07.2020

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2020-м упадёт на 6% и в 2021–2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.



«Снижение ВВП на 6%, которое мы прогнозируем на этот год, – это самая низкая динамика за 11 лет. Это наш базовый сценарий», — заявил в интервью РИА Новости главный экономист ВБ по России Aпурва Санги.



Эксперты отмечают, что при отсутствии второй волны коронавируса российская экономика начнет восстанавливаться в 2021 году. Тогда рост ВВП составит 2,7%, затем в 2022 ускорится до 3,1.



При этом, эксперты Всемирного банка разработали и другой - более пессимистичный сценарий. Согласно нему, ВВП России сократится на 9,6% и восстановится на незначительные 0,1% в 2021 году.

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