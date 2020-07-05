Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к боевым действиям с Россией

13:43 | 6.07.2020

Командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы «готовятся к полномасштабной военной конфронтации» с Россией и потерям во время борьбы за Крым. Об этом он заявил в интервью газете «Думская». «Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — подчеркнул Неижпапа.



По его словам, Россия может попытаться вторгнуться в Херсонскую область, что направить в Крым воду из Днепра по каналу, который перекрыла украинская сторона, сообщает «Эхо Москвы».

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